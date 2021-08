Tenhle fešák dojíždí na natáčení Ulice z moravské metropole: Kvůli nekonečnému seriálu ale stěhování neplánuje

Ondřej Studénka Super.cz

„To nejnáročnější na Ulici je to dojíždění. Většinou jezdím na otočku, ale kvůli D1 také i večer před tím,“ svěřil se Super.cz herec, který nad přesídlením do Prahy neuvažuje. „Stěhování zatím neplánuji,“ prohlásil brněnský herec, kterému se takřka po roce v nekonečném seriálu změnil život.

„Změnilo se to, fanoušci mě poznávají, je to většinou příjemné a změnilo se to dost,“ řekl nám Ondřej Studénka, který si o letní pauze stihl užít také prázdniny. „Měl jsem krásné prázdniny. Skoro pět týdnů volna, které jsem trávil s rodinou. Byla to aktivní dovolená v tuzemsku, po chalupách, po známých a měli jsme se krásně,“ prohlásil seriálový fešák, na kterého se fanoušci mohou těšit i na divadelních prknech.

„Na mé domovské scéně Městského divadla Brno za 14 dní začínáme, vše oprášíme, vše vytáhneme ze šuplíku a už se těšíme na diváky,“ dodal herec. ■