Otík z Ulice na sobě pravidelně maká: Herec prozradil, jak se snaží shodit kila nabraná v době pandemie

Filip Rajmont Super.cz

Po letních prázdninách se herec Filip Rajmont opět naplno vrhnul do práce. Na natáčení nekonečného seriálu Ulice se už totiž velmi těšil. Představitel Otíka Puklického měl kvůli zranění a pandemii ve svém životě nečekané volno, a tak je rád zpět před kamerou.

„Vyhodil jsem si koleno, kdy jsem nesmyslně tančil na ulici, to trvalo asi tři čtvrtě roku, než se to spravilo, a pak začala covidová katastrofa,“ svěřil se Super.cz herec s tím, že je plný sil do nové práce. Měsíce doma se však stejně jako u řady dalších lidí neblaze podepsaly na jeho figuře.

S kily navíc se ale statečně pere. „Je to vidět, že jsem trochu nabral, nemůžu se toho zbavit. Chodím plavat, ale to mi vlastně jenom rostou ramena, ale pupek mi nemizí. Kostymérkám se prostě srazily kostýmy,“ svěřil se se smíchem Filip Rajmont, který se vedle nekonečného seriálu také těší na návrat na divadelní prkna. ■