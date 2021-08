Po svatbě má v občance lichotivé příjmení. Hodlá ho představitelka princezny z Řachandy užívat i jako herečka?

Vyvdala velmi lichotivé příjmení. Herminapress

Jednou z prvních akcí, kam Denisa Pfauserová (32) vyrazila po svatbě už jako vdaná paní, byla premiéra filmu Free Guy. Manžel Jan ji do kina Imax nedoprovázel, společnost jí dělala kamarádka Karolína Krézlová.

„Nemám pocit, že se svatbou něco změnilo. Jsem stále stejné tele jako předtím,“ smála se stále pozitivní herečka.

Představitelka princezny z pohádky Řachanda přijala oficiálně po svatbě příjmení svého muže, ale v uměleckých kruzích zůstane u toho dívčího.

„V občance už jsem Hrdinová kvůli dětem, ale jinak zůstávám stále věrná svému příjmení. Nejsem zase tak známá, tak nechci, aby se to lidem s novým příjmením pletlo,“ vysvětluje.

Svatba proběhla na konci června, ale ke svatební cestě se zatím neschyluje. „Zatím to necháváme otevřené. Rádi bychom vyrazili někam do exotiky, ale na to je ještě čas. Uvidíme, jak na tom budeme hlavně s prací,“ řekla nám před českou premiérou komedie Denisa Pfauserová. ■