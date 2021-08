Podnikavá Dara Rolins se snaží obstát v novém oboru. Kvůli tomu často podezřele očichává své blízké

Rolins se vzdělává v novém oboru. Super.cz

V posledních týdnech se Dara Rolins (48) často vrací do Itálie. Jelikož nám bylo podezřelé, že tam popová diva odjíždí většinou sama bez doprovodu kamarádek či dcery Laury, ptali jsme se, jestli tam snad nemíří za novou láskou.

„Je pravda, že jsem v Itálii byla už dvakrát a ještě se tam dvakrát chystám. Vedou mě tam ale pracovní důvody. Těším se, až o tom budu moct říct víc. Zatím je to v plenkách,“ popřela naši domněnku Rolins, která během rozhovoru nechtěla prozradit víc, aby nový projekt nezakřikla. My jsme z ní ale přece jen vytáhli informaci, že její působení v Itálii má něco společného s módou. „Bude to hotové na Vánoce. Mluvit o tom budeme ale už dřív.“

V době nedobrovolné umělecké pauzy způsobené pandemií koronaviru měla zpěvačka šanci rozvinout jiné aktivity, než byla hudba. Splnila si sen a pracuje na svém prvním autorském parfému. „Pracuji na vůni, grafice a designu,“ říká Dara, která se v novém oboru obklopuje těmi nejlepšími. „Ve svém oboru jsem si jistá. V módě, v oblasti vonných svíček a dalších oborech se ráda obklopuju lidmi, kteří jsou kovaní. Platí to i v případě parfému. Téměř rok chodíme mezi parfémáře a já objevuji novou zajímavou oblast. V tomto světě se objevují úžasní umělci,“ prozrazuje umělkyně.

Zpěvačka v rozhovoru pro Super.cz uvedla, že inspirace pro novou vůni sbírá vlastně neustále a nebojí se často narušit i osobní zónu svého protějšku. „Posledních pár měsíců se k lidem nenápadně přibližuji, očichávám, nasávám jejich vůni. Mnohem víc vnímám chutě, vůně. Umím se do nich ponořit a pomalu je i pojmenovat. Jednou si parfém možná namíchám úplně sama,“ říká s nadšením Dara Rolins. ■