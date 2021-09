Letenky na milované Bali se Rolins zatím neodvážila koupit: Nechci plánovat, abych pak nebyla zklamaná

Dara se ke koncertování před publikem vrací pozvolna. Super.cz

Pracovní diář popové divy se sice začíná pomalu plnit, ale stále to není takový svižný rytmus, na který byla zvyklá. „Stále to není to, co to bývalo, ale lepší se to. Jsem šťastná, že můžu stoupnout znovu před publikum, že můžu lidem zpívat, dotknout se jich,“ svěřila se Super.cz Dara na letní party časopisu Harper’s Bazaar. „Všichni straší, že se zlé časy mohou vrátit. Modlím se, aby to mělo tendenci zlepšování a ne naopak.“

Po absolvování nedobrovolných uměleckých prázdnin si zpěvačka netroufá plánovat ty reálné, které si dopřává vždy v lednu. Letenky na svůj milovaný ostrov v Indonésii si zatím nekoupila. „Volna jsem měla mnohem víc, než na co jsem zvyklá. Přála bych si odletět na Bali, ale vstup do země je stále komplikovaný. Do té doby, než to bude na pořadu dne, si o tom raději nenechávám ani zdát, abych pak zbytečně nebyla zklamaná,“ říká Dara Rolins. ■