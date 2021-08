Baculka ze SuperStar šla do plavek: Takhle si známá rockerka užila dovolenou v Chorvatsku

Leona Šenková vyrazila za relaxem k moři. Foto: Super.cz/archiv L. Šenkové

„Užívám si života i přesto, že mi Bůh nenadělil štíhlou postavu. Ale já se snažím se tím netrápit. Mám zase jiné přednosti. Ráda se usmívám a jsem vděčná za každý den života, kdy se člověk ráno probudí. Ráda si zkouším krásné oblečení, ráda se hezky nalíčím, učešu vlasy... Každý máme své dokonalosti a nedokonalosti,“ svěřila Super.cz zpěvačka. Chce být vzorem pro ostatní ženy, které si nevěří, že by kvůli váze nebo vzhledu nenašly spřízněnou duši.

Leona po rozchodu s otcem svého dítěte dlouho sama nezůstala a nyní září štěstím po boku nového partnera. „Nezáleží, zda jsi hubený, silný, ošklivý, hezký... Každý vnímá krásu jinak. Občas je důležitá i krása vnitřní. Moje tělo porodilo dítě, muselo mít strašně síly a energie, moje tělo muselo vydržet rány. Mám se ráda,“ dodává pozitivně. Svého nového partnera nechala zpěvačka pro tentokrát doma a užila si dámskou jízdu s kamarádkami a dětmi.

„Dovolenou jsme trávili v Chorvatsku v Kaštele a okolí, tvoří ji 7 vesnic kolem starých pevností Kaštelů. Jsem unesena jejich kulturou, hudbou a mořem. S přáteli jsme projeli pár ostrovů, děti skákaly do moře z lodi, podnikli jsme různé výlety, snažili jsme se využít co nejvíce času a poznat co nejvíce,“ svěřila Super.cz účastnice první řady Česko Slovenské SuperStar. „Dovolená je od toho, aby se člověk uvolnil, svobodně dýchal a užíval si každého doušku života,“ míní.

„Když bylo hlídání, ochutnala jsem i spousty drinků samozřejmě. To jsem si nemohla nechat ujít,“ prozradila s úsměvem. Místo pobytu zpěvačku natolik uchvátilo, že by se nebránila do Chorvatska odstěhovat. „Popravdě bych tam i možná zkusila žít a fungovat jejich životem. Svět je od toho, aby se poznával,“ dodala. ■