Daniela Šinkorová si přivezla ze Sardinie živý suvenýr: Jak se s nalezencem snese její mazlíček?

Daniela Šinkorová Foto: archiv D. Šinkorové

Jak už Super.cz informoval, herečka Daniela Šinkorová (48) našla na dovolené na Sardinii novou lásku. Zamilovala se do opuštěného odrostlého štěněte . Fenku pojmenovala Mimi a už se jí podařilo zvládnout všechny formality a odvézt si ji domů.

Cesta to nebyla jednoduchá. Psí nalezenec nebyl zvyklý na dopravní prostředky, takže prozvracel plavbu na trajektu a částečně i téměř celodenní cestu autem do České republiky. "Nakonec usnula a zvládla to," vyprávěla Daniela, která už má Mimi doma.

Tady přišla ještě další zatěžkávací zkouška, protože herečku čekal další domácí mazlíček, čtyřletá kočka Kotě. "První drobné kontakty zatím fajn. Mimi se Kotěte bojí. Kotě zatím zkoumá, neútočí, spíš nechápe. Časem se snad povede je dát dohromady," popsala Super.cz Šinkorová začátky vztahu jejích zvířecích přátel. ■