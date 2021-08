6 slavných párů, jejichž seznámení stálo za to: Tohle by nevymyslel ani nejlepší scenárista

Seznámení Johnnyho Deppa a Vanessy Paradis bylo jako z filmu. Profimedia.cz

Některé hvězdné páry se daly dohromady během natáčení nebo jiných společných projektů, jiné svedl jednoduše showbyznys. Podívejte se nyní na ty, jejichž seznámení by nevymyslel snad ani šikovný filmař.

Johnny Depp a Vanessa Paradis

Ačkoliv jim vztah nevydržel a rozešli se v roce 2012, mají spolu Johnny Depp (58) a Vanessa Paradis (48) dvě děti a jejich seznámení bylo jako vystřižené z romantického filmu. Poprvé se potkali v pařížském hotelu v roce 1998, kam herec zavítal na večírek. V té době ve francouzské metropoli točil Polanského film Devátá brána. „Měla na sobě šaty s odhalenými zády, když jsem viděl ta záda, ten krk a pak se otočila a já se jí podíval do očí, bylo hotovo. Měl jsem pocit, který neumím vysvětlit. Zahlédl jsem ji na druhé straně místnosti a nechápal, co se to se mnou děje,“ popsal pro Daily Mail. Prý v ten moment věděl, že je jeho život starého mládence u konce. Rok po jejich seznámení přivítali na svět dceru Lily-Rose.

Michael Caine a Shakira Caine

Michael Caine zahlédl svou ženu Shakiru poprvé v reklamě na kávu. Tehdy se rozhodl, že okamžitě musí jet do Brazílie a najít ji. Naštěstí pro něj nemusel vážit tak dalekou cestu. Modelka už tehdy žila v Londýně. Sehnal si na ni číslo a volal jí tak dlouho, dokud nepřijala pozvání na rande. Letos jsou ve šťastném svazku 50 let.

Reese Witherspoon a Jim Toth

Reese Witherspoon (45) se provdala za svého druhého manžela Jima Totha v roce 2011. Seznámili se v baru, kde ji obtěžoval jeho opilý kamarád. Toth jako správný kavalír přispěchal na pomoc. "Úplně opilý muž se mě snažil sbalit a dělal ze sebe totálního idiota. Jim přišel a prosil mě, ať jeho kamaráda omluvím, že prochází těžkým rozchodem, a odtáhl ho stranou. Zachoval se jako dobrý přítel, protože takový prostě je. Dobrý člověk,“ popsala v rozhovoru pro Elle. Pár má spolu také syna Tennesseeho.

Michael Douglas a Catherine Zeta-Jones

Michaela Douglase (76) a Catherine Zetu-Jones (51) představil Danny DeVito a z hercovy strany šlo o lásku na první pohled. „Hned jsem věděl, že si ji chci vzít. Řekla mi, že máme narozeniny ve stejný den a že miluje golf, a já jí řekl, že budu otcem jejích dětí. Na to mi popřála dobrou noc a odešla. Přišlo mi, že to bylo vhodné, ale asi jsem trochu předbíhal. Hlavně že to nakonec zabralo,“ nechal se slyšet herec.

David Beckham a Victoria Beckham

David Beckham (46) se zamiloval do své ženy Victorie (47), než se vůbec seznámili. Viděl ji v klipu Spice Girls. „Otočil jsem se na kamaráda a řekl mu, že to je dívka, kterou si vezmu,“ přiznal slavný fotbalista. O několik měsíců později se sešli na charitativní akci a začali flirtovat. Jak to dopadlo, svět už dobře zná.

Serena Williams a Alexis Ohanian

Slavná tenistka Serena Williams (39) poznala svého muže v Římě. Ovšem nebyla to až zas taková romantika. Ohanian tam byl na konferenci, zatímco Williams kvůli turnaji. Potkali se v kavárně, kde ho její asistent upozornil, aby si posunul stůl, protože pod ním právě proběhla krysa. „Díky, ale jsem z Brooklynu, tam jsme na krysy zvyklí, není to až zas taková hrůza,“ odpověděl Alexis. To tenistku zaujalo a dala se s ním do řeči. Krátce nato začali randit. ■