Jak vypadal začátek randění Petra Vojnara a Lucie Vondráčkové? Moderátor prozradil, kdy mezi nimi přeskočila jiskra

Petr Vojnar Michaela Feuereislová

Poprvé se seznámili letos v dubnu na pracovní akci. Dva týdny poté se ale shodou okolností setkali znovu, a to při natáčení videoklipu, ve kterém si zahráli zamilovaný pár. Tehdy se pravděpodobně prolomily ledy, ale jiskra přeskočila o něco později.

„Točili jsme spoustu scén, kdy jsme byli jeden s druhým ve svém osobním prostoru a člověk samozřejmě pozná v ten moment, že mu to není protivné. Na druhou stranu jsme profíci a už jsme se ve své profesi s podobným natáčením setkali, ale zjistili jsme, že nám blízkost toho druhého není nepříjemná,“ svěřil Super.cz Vojnar.

Poté je svedla dohromady zase práce a to, když Lucie dorazila nahrát pár nových písní do studia, se kterým spolupracuje i Petr. „Tam jsme přišli na to, že jsou mezi námi vzájemné sympatie, a že by to možná mohlo jít někam dál,“ říká sympatický moderátor a dodává, že ani jeden nepřišel s pozvánkou na rande jako první. „Vyplynulo to naprosto logicky a přirozeně, skončili jsme v práci a šli jsme se ještě projít,“ vzpomíná.

Co ho na několikanásobné stříbrné slavici okouzlilo? „Vzhledově se mi líbila vždycky, znám ji 30 let, člověk ví, jak vypadá Lucie Vondráčková,“ rozesmál se. „Hezká holka to vždycky byla a je. Spíš mě překvapilo, jaká je povahově. Z médií člověk získá úplně jiný obraz. Myslel jsem, že je to nějaká primadona. Je to naprosto normální holka, v uvozovkách obyčejná, přesto, že není obyčejná. Holka, která má ráda srandu, na nic si nehraje, je příjemná, všemu otevřená,“ pěje ódy Vojnar.

Víc než přirozenou krásou ho ale učarovala tím, jak důležití jsou pro ni její synové a jak dobrým rodičem je. „O mně si to moc lidí nemyslí, vzhledem k mojí minulosti a stejně tak o Lucce, potom, co se o ní napsalo. V lásce k našim dětem jsme našli největší souznění. Naším prvotním okouzlením bylo, že to máme ohledně dětí hozené stejně,“ rozněžnil se moderátor.

Co všechno kromě lásky k dětem mají společného, musí teprve zjistit. „Známe se chvíli a tím, že máme oba spoustu práce, tak bylo 80 procent toho prozatímního vztahu po telefonu a SMSkách. Nebylo ještě tolik času na společné zážitky. Ještě se musíme poznávat a je otázka, zda přijdeme na to, že máme víc společného, nebo nespolečného,“ dodává s nadsázkou a úsměvem Petr Vojnar. ■