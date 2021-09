Dcera slavného otce a budoucí hvězda StarDance zabrnkala na vážnější notu: Je třeba si to připomínat

Tereza Černochová v emotivním klipu Tváře žen

Skladbu složila Tereza poté, co přečetla knihu Dagmar Šimkové – Byly jsme tam taky. Ta je autentickou výpovědí jedné z politických vězeňkyň, která přežila lágry v tehdejším Československu. „Vyprávění je tak silné, že se mi o té knize i zdálo, o její tváři, o tvářích jejích spoluvězeňkyň. To si nikdo z naší generace nedovede představit. Věděla jsem, že tento přetlak je třeba uvolnit, ideálně písní. A když jsem tu píseň napsala a nazpívala, bylo mi jasné, že si to zaslouží klip, ve kterém se ’těm všem’ s úctou pokloním,“ dodává dcera rokenrolového a bigbeatového zpěváka Karla Černocha.

V obrazovém zpracování emotivní písně si skutečné ženy hrdinky zahrály Ester Geislerová, Taťjana Medvecká, Johanna Tesařová, Marie Anna Krušinová. V klipu se objevil Marek Taclík a Petr Reif. „Všichni byli tak báječní a autentičtí, až mě to při natáčení několikrát dojalo. Utvrdilo mě to v tom, jak ta doba byla odporná. V závěru klipu se všichni dozví, které politické vězeňkyně jednotlivé herečky hrály. Proto je důležité se dodívat až do konce, tam vám to vše dojde. Máme z toho klipu upřímnou radost!“ přiznává Tereza, která se prý nemůže dočkat reakce diváků. ■