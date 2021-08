Poslední primadona Anna Netrebko

Hvězdné manýry, skandály, dramatické výstupy na veřejnosti, okázalé večírky, tajní milenci, fascinující módní kreace, velkorysé dary od obdivovatelů, šperky nevyčíslitelné hodnoty, drogy, alkohol, vztahy s politiky – to vše po několik staletí nezbytně a nevyhnutelně patřilo k těm nejproslulejším a nejuznávanějším operním primadonám. Jak se s nimi popasuje největší současná primadona Anna Netrebko?

Dnešní doba profesionálního hudebního managementu, marketingu, a nejen politické korektnosti téměř všechny tyto atributy odstranila a odsunula veškeré drama pouze na jeviště. Od operních hvězd se dnes čeká ukázněnost, střídmost, pozitivní komunikace s fanoušky na sociálních sítích, a hlavně proboha žádný skandál! Právě skandály, nevhodné a neuctivé chování k dirigentu či režisérovi v našem století předčasně ukončilo nejednu slibnou pěveckou kariéru.

Večere u Andrea Bocelliho

FOTO: Facebook Anny Netrebko

Operní intendanti a promotéři koncertů by jistě mohli vyprávět o tom, se kterou hvězdou se vychází lépe a po které hůře, nicméně jejich práce a trpělivost a takt se nedá srovnat s tím, s čím si museli poradit jejich kolegové před padesáti lety s Marií Callas či Monserrat Caballé, či ještě dříve s Giudittou Pasta. Ostatně ani naše „dvoutisícová“ Emma Destinová nebyla v tomto ohledu žádný svatoušek.

Letní odpočinek

FOTO: Facebook Anny Netrebko

Z konformnosti současných hvězdných sopranistek tak vyčuhuje snad už jen Anna Netrebko. A to především proto, že si to může dovolit. Lidé kolem ní si jsou vědomi, že s ní stojí a padá úspěch inscenace, či koncertu, a tak to bývá to ona, která rozhoduje tam, kde by si ostatní pěvci nedovolili ani pípnout. Ale zůstává velmi profesionální, její požadavky projektům prospívají, je vždy skvěle připravena, jako veliký perfekcionista je vzorem ostatním, umí si dupnout, zavrčet, ale i pochválit. A tudíž za odmítnutím role či koncertního výstupu u ní není vrtoch či neochota, ale naprostá profesionalita a ohled na svůj hlas. V roce 2014 například odmítla vystoupit na závěrečné ceremonii Olympijských her v Soči, kde na ni čekalo 40.000 lidí.

Smyslná Anna a samí muži ve Verdiho Traviatě

FOTO: Facebook Anny Netrebko

Jaké jsou v dnešní době „povinnosti“ primadony? Především být módní ikonou. Návrháři, kteří šijí róby speciálně pro Annu Netrebko jsou mj. Lanvin, Givenchy, Dolce & Gabbana, Gucci, Zac Posen, Naeem Khan nebo slovenský módní vizionář Boris Hanečka. Dlouhodobé partnerství Anny Netrebko se společností Chopard ji umožňuje nosit šperky nevyčíslitelné hodnoty. Při své svatbě s Ázerbajdžánským tenorem Yusifem Eyvazovem měla na sobě mj. tiáru z bílého zlata a brilianty v hodnotě milionu Eur!

Svatba Netrebko - Eyvazov

FOTO: Facebook Anny Netrebko

Nicméně právě duo Netrebko-Eyvazov tvoří již téměř 6 let jeden z nejstabilnějších párů operního světa. Netrebko-Eyvazov je již několik let dobře zavedené duo na operních i koncertních pódiích. Připomeňme rovněž, že když Yusif v roce 2017 debutoval v pražském Národním divadle jako Andrea Chénier, našla si Anna ve svém nabitém programu čas do Prahy přijet a svého manžela podpořit. Jestli toto není projev lásky operního páru, co je?!

Odvážných módních kreací se Anna nebojí

FOTO: Facebook Anny Netrebko

S Yusifem se seznámila v únoru 2014 v Římě při zkouškách před uvedením Pucciniho opery Manon Lescaut, v nichž oba ztvárnili hlavní role. Pět měsíců poté již oba na Facebooku oznámili své zasnoubení. Yusif je o 6 let mladší než Anna, která během současného turné, při kterém zavítá - opět se svým manželem - do Smetanovy síně Obecního domu v Praze, oslaví své padesáté narozeniny.

Jako Lady Macbeth ve Verdiho opeře

FOTO: Facebook Anny Netrebko

V roce 2007 zařadil americký časopis Time Annu Netrebko na třetí místo mezi 100 nejvýraznějšími lidmi z oblasti umění a zábavy. Zdůvodnil to jejím velkým vlivem a ohlasem v médiích, která neúnavně zaznamenávají její zálibu v haute couture, ale především ohromující plností a sílou jejího hlasu a jejími hereckými schopnostmi. A to je ta hlavní věc, která Annu Netrebko spojuje s výše uvedenými divami: její pěvecký přednes je dokonalý, rozpoznatelný a neopakovaný. A na to bychom měli pamatovat především!



Jan Sebastian Tomsa ■