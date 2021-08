Pacey z Dawsonova světa se zastal manželky, kterou hejtují, protože ho požádala o ruku: S trolly si nebral servítky

Joshua Jackson a Jodie Turner-Smith Profimedia.cz

Joshua Jackson (43) měl na srdci pár slov pro všechny, kdo kritizují jeho manželku Jodie Turner-Smith (34) za to, že ho sama požádala o ruku.

„Pro všechny, kdo vyšilují, že žena převzala kontrolu nad svým životem, držte ku*va huby,“ vzkázal prostřednictvím Refinery29. "Dobrý bože, nevěřili byste, jaké věci psali lidé mojí ženě na Instagramu. Udělala to a já řekl ano. Jsme šťastní. To je všechno. Všechno, co potřebujete vědět.“

Pacey z Dawsonova světa v červenci prozradil, že ho Jodie požádala o ruku během silvestrovské dovolené v Nikaragui. Některým hejtrům to ale zjevně leželo v žaludku.

„Ježiši Kriste. Lidé na internetu jsou tak rasističtí a misogynní,“ zoufal si herec. „Pro mě jako bělocha to bylo rozhodně poučné. Způsob, jakým lidé komentují, ignorantství a hnus, kterými ji zahrnuli, mě šokoval. Rozhodně to není v pořádku,“ nechal se slyšet.

Popsal také, že žádost proběhla za svitu měsíce a nemohla už být romantičtější. Joshua na ni sice kývnul, ale upozornil Jodie, že nejprve hodlá požádat o svolení jejího otce i nevlastního otce a pak ji požádá o ruku po staru, poklekne a navlékne jí prsten.

Jodie a Joshua se vzali v roce 2019 a o rok později přivítali na svět prvního potomka. Holčičku porodila modelka během pandemie doma.

„Pokud chcete vědět, že jste si vybrali správného životního partnera, pořiďte si dítě na začátku pandemie a pak spolu zůstaňte rok a půl doma. A rozhodně to poznáte. Se sňatkem jsem otálel. S dětmi jsem otálel, ale ony jsou dvě nejlepší rozhodnutí, které jsem v životě udělal,“ dodal k rodinnému životu herec otevřeně. ■