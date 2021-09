Hvězda show Tvoje tvář má známý hlas poprvé v životě řeší postavu. S kily navíc nikdy problém neměla, až teď…

Markéta Procházková Super.cz

"Po porodu jsem odmítala práci, nechtěla jsem zkoušet, chtěla jsem být s ním. V covidové době jsem nemusela nic odmítat, užili jsme si jeden druhého. Teď když už má školkový věk, tak já budu pracovat víc a on půjde mezi děti," řekla Super.cz Markéta.

Moc dlouho jí pracovní nasazení zřejmě nevydrží. S manželem už totiž mluví o druhém dítěti. "Nebylo to v plánu, ale pomalu si říkáme, že ta možnost, že by nás mohlo být víc, může přijít. Máme to v hlavě otevřené," prozradila na výročí creperie v pražských Průhonicích.

Ačkoli byla vždy velmi štíhlá, v pohodě si prý sladké dá. "Miluju to, ale zase nejsem tolik třeba na alkohol. Postavu řeším víc až po porodu. Nikdy jsem pro ni nic nedělala, byla jsem v takovém zápřahu, že to nebylo potřeba. Po tom roce a půl, co jsem ale teď doma, už to potřeba je. Tak se těším, že to zadarmo na jevišti zase vyběhám," dodala. ■