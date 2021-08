Legendární fotbalista Horst Siegl se stal dědečkem: Vybojoval si u vnoučete jméno, které se v rodině dědí?

Horst Siegl Super.cz

„Je to čerstvé, narodil se minulý čtvrtek a jsem rád, že všechno dopadlo dobře, že už jsem mohl navštívit mladýho i malýho. Viděl jsem je všechny tři a jsou v pořádku,“ pochlubil se Super.cz novopečený dědeček.



Jeho velkým přáním bylo, aby vnuk zdědil jméno Horst, které má v rodině tradici po generace. To se mu, alespoň částečně, vyplnilo. „Jmenuje se druhým jménem Horst, takže je to Eliot Horst Siegl. V tom jsem spokojen,“ svěřil nám.

Vnuka by chtěl pochopitelně vést ke sportu. „Já bych rád, aby šel ve šlépějích fotbalu, protože fotbal byl u mě vždy číslo jedna. Teď je otázka, v jakém dresu,“ říká Siegl. Jeho syn a přítelkyně totiž fandí jiným týmům. „Máme takové rozpory, protože Terezka je slávistka, mladej je sparťan a já bych rád, aby to jeho srdce šlo trochu do Sparty. Uvidíme postupem času. Když s ním budu sám, tak ho budu určitě přemlouvat, aby byl sparťan,“ usmívá se fotbalista.



Eliotovi chce věnovat co nejvíc času, ale protože není typickým dědečkem v důchodu, nebude to tak jednoduché. „Teď jsem hodně zaneprázdněný, protože máme hodně zápasů se Sigi teamem. Koncem roku se to uklidní a bude víc času. Těším se na to,“ dodává. ■