Zuzana Bubílková jako osobní strážkyně Jiřího Krampola: Proč ho v nemocnici tlačila na invalidním vozíku?

„Bylo to úplně nafouknuté. Zatím na vozíku opravdu nejsem,“ prozradil Super.cz s úsměvem Krampol. S nohou má sice v poslední době problémy a špatně se mu chodí, ale invalidní vozík využil jen jako rychlejší způsob dopravy po nemocnici.

„Byl jsem v nemocnici na vyšetření, ale protože je to od výtahu do ordinace daleko, tak mě vezl zřízenec, který mě nechal za dveřmi, odkud to bylo ještě dalších 30 metrů. A já jsem si říkal, že tady Zuzanka má volné ruce, tak nevím, proč bych měl chodit pěšky, ať mě tam odveze. A nějaký fanda, který nás má rád, to vyfotil,“ vypráví Krampol se smíchem.

Se Zuzanou Bubílkovou tráví herec čím dál víc času. Doprovází ho nejen do nemocnice, ale i na poštu nebo do posilovny, kde spolu začali pravidelně cvičit.

„Ona si myslí, že musím být v péči, tak mě hlídá, abych neprovedl nějakou blbost,“ směje se herec a jedním dechem uvádí věci na pravou míru. „Zuzana má známého výborného lékaře, kterého mi doporučila, proto tam šla se mnou,“ vysvětluje. A moderátorka přitakává: „Ano, jsem osobní bodyguard,“ směje se.

Na náš komentář, že je hezké, jak si jsou nápomocní, reagoval herec taktéž s humorem sobě vlastním. „Já doufám, že mi nepomůže do hrobu,“ rozesmál se Jiří Krampol. ■