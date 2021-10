Na dovolenou už s ní šestnáctiletá dcera nejezdí: Ivana Jirešová vyrazila do Egypta, Sofie s kamarádkami do Splitu

Ivana Jirešová Super.cz

Sama už je očkovaná a platí jí certifikát i pro cestování. Ivana Jirešová (45) vypravila koncem léta na cestu i svoji šestnáctiletou dceru Sofii. Ta se s kamarádkami chystala letět do Splitu, tak jí chtěla herečka cestu co nejvíc zjednodušit a sháněla jí online antigenní testování, na jehož představení jsme se potkali.

"Ona s nimi jede maminka jedné z jejích kamarádek. Minulé léto jsem vzala zase tři holky já. Na to, abych ji pustila do zahraničí samotnou, ještě odvahu nemám, to až v těch osmnácti. Ale na víkend to je něco jiného. Vždycky vím, kde je, a s jejími kamarádkami mám hezký vztah, tak věřím, že kdyby se něco stalo, budou ke mně aspoň z poloviny upřímné," míní Ivana.

Společně s dcerou si užila o prázdninách jen pár dní. "Byly jsme s celou rodinou na Lipně, hrozně mě mrzelo, že jen čtyři dny, protože to tam mám ráda, ale už jsem musela pracovat," vysvětlila herečka, která už opět natáčí Ordinaci v růžové zahradě.

"Dva cykly už máme natočené, sama budu mít volno na konci srpna, kdy se chystám k moři. Asi do Egypta, protože tam je z bližších destinací nejkrásněji a nechci dělat nic jiného než plavat, jíst ovoce a zeleninu a opalovat se," dodala před dovolenou Jirešová, která se vedle Ordinace věnuje i načítání knih a dabingu a v září ji čekala i premiéra muzikálu Zdeňka Hrubého (50) Robinson Crusoe, který se už v létě hrál na open air scénách. ■