Do Čarodějky už se vrátí v plné kondici: Vojtkovi se zázračně zlepšil krevní obraz

Marian Vojtko Super.cz

Když se nám naposledy svěřil, že má zvýšené hladiny snad všeho, co se v krvi měří, měli jsme o zpěváka Mariana Vojtka (48) strach. Ale vypadá to, že stačil měsíční úsporný režim, cvičení a zdravá životospráva, aby jeho tělesná schránka zregenerovala.

Aspoň nám to potvrdil na muzikálovém večírku, kde už si zase užíval párty života. "Strašně mi to setkávání se s kamarády a kolegy z divadel chybělo," svěřil. Už si to mohl dovolit. "Ty další krevní testy, kterých jsem se bál, naštěstí dopadly dobře. Paní doktorka mi volala a říkala, že mám vynikající výsledky," prozradil Super.cz.

Usnout na vavřínech ale nehodlá. "Mám pořád trenéra, jen to bylo potřeba trochu oslavit," smál se. Na divadelní scény se chystá na podzim vrátit v co nejlepší kondici. A to jak do Divadla Broadway, jehož producent Oldřich Lichtenberg zahradní párty v creperii v Průhonicích pořádal, tak k Františkovi Janečkovi (77), v jehož GoJa Music Hall se v první polovině září odehraje posledních patnáct exkluzivních představení muzikálu Čarodějka. ■