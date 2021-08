Ukazuje se bez make-upu i s nafouklým břichem a stejně se do slavné brunetky trefují, že je falešná

Vicky Pattison Profimedia.cz

„Když zveřejním fotku, jako je nalevo (níže v galerii), bývám jako první obviněna, že jsem falešná a nerealistická, a lidé v komentářích mi píší, že bych měla přidat něco normálního, kde nedržím určitou pózu. Na druhou stranu, když přidám fotku napravo, lidé mi říkají, že jsem nechutná, a nechtějí takovéhle věci vůbec vidět (jen tak mimochodem, polovina populace má periodu, tak se přes to přeneste),“ napsala u série fotek.

„Přidám fotku s filtrem, dočkám se komentáře, že to nevypadá jako já a že jsou ze mě zklamaní, protože jsem propagátorka přirozené krásy. A pak zase fotku obličeje bez makeupu a jsem obviněna, že moc tlačím na pilu nebo že jsem už pěkně zestárla (jen malá drobná poznámka, jsem v šoubyznysu už deset let, tak je jasný, že jsem už ku*va zestárla),“ rozohnila se Vicky, a ještě se svým protichůdným výčtem reakcí na svůj profil na Instagramu neskončila.

„Reklamy jsou prý nudné a někteří jsou z nich znechucení, ale když přidávám věci ze svého běžného života, jsem kritizována za vykonstruovanost. Co tím chci říct, že každý na vás má názor, nehledě na to, co děláte, co postujete – nikdy se nesnažte zalíbit všem. Nezkoušejte to a místo toho najděte zalíbení sami v sobě. Dělejte to, co vás činí šťastnými, a pamatujte na to, že nesmíte přestat zářit, protože to všechny negativce nase*e nejvíc,“ zakončila svůj proslov Pattison a na její příkladové fotky se můžete podívat níže v galerii. ■