Syn Pabla Escobara o životě s nechvalně proslulým narkobaronem: Nemáte právo na klid

Sebastián Marroquín se narodil jako Juan Pablo Escobar Henao. Profimedia.cz

„Když mi byly čtyři roky, táta mi dal první motorku. V jedenácti už jsem jich měl 27. 27!“ popisoval dětství v luxusu z černého obchodu. V nejvýnosnějších dobách Pablo Escobar jen za víkend v Miami na kokainu vydělal 50 až 70 milionů dolarů, říká v dokumentu jeho syn.

Už jako malý přitom vnímal i temnou stránku otcova života. Ten zahrnoval například skrývání se a časté útěky a přesuny na tajná místa. „Když se narodíte jako Escobar, nemáte právo na štěstí a klid,“ uvedl.

„Můj otec chtěl v Kolumbii způsobit chaos, a to se mu podařilo. Použil terorismus jako zbraň k tomu, aby si podmanil kolumbijskou vládu i společnost.“

V roce 1991 se Escobar vydal policii, ale na základě dohody s úředníky byl umístěn ve věznici, kterou si sám postavil, v La Cathedral. Když o rok později uprchl, musela se celá rodina skrývat. „Na ta místa jsme se dostávali se zavázanýma očima, měli jsme několik úkrytů. Byli jsme minimálně v šesti domech. Nevěděli jsme, kde jsme, ale byli jsme s ním.“

Po několika měsících si rodina uvědomila, že v bezpečí není nikdo spojený s kokainovým králem. „Trvalo osm měsíců, než jsme se rozhodli požádat o pomoc vládu, protože otcovi nepřátelé vyvinuli obrovské úsilí, aby nám zabránili v úniku.“

Otce naposledy viděl před domem Casa Azul, kde se tehdy ukrývali.

„Než jsme odešli, přišel k nám, objal mě a chtěl něco říct, ale zadrhl se mu hlas. To bylo poprvé, co jsem ho viděl plakat. Když jsme byli na odchodu, šel jsem směrem k domu a otec za mnou jel autem. Než jsme vešli do budovy, několikrát zatroubil a odjel. To bylo naposledy, co jsem ho viděl živého. Bylo to jako poslední sbohem,“ říká dnes čtyřiačtyřicetiletý muž.

Právě tolik bylo Pablu Escobarovi, když ho v roce 1993 na střeše v Medellínu zastřelili. Rodina poté hledala azyl v různých zemích, ale byla odmítnuta. Nakonec z Kolumbie uprchla do Mosambiku, pak do Brazílie, a nakonec se usadila v Argentině. ■