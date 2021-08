Výstředních módních kousků se nevzdává ani v přírodě: Zpěvačka se k ohni obléká jako na přehlídku

Potetovanou rapperku možná potkáte v některém z českých kempů. Herminapress

Když jsme se Sharloty Frantinové (24) zeptali, jak tráví léto, rozesmála se. „Ráda bych přišla s nějakou okázalou odpovědí, ale nepřijdu s ničím exkluzivním. I s ohledem na počasí je to takové nanicovaté, proto jsem řekla svému snoubenci Lukášovi, že musíme někam vypadnout. Odjíždíme někam na blind. Je mi jedno kam. Toužím po nějakém zážitku,“ řekla rapperka na české premiéře filmu Free Guy.

Sharlota není úplně fanouškem letecké dopravy a raději cestuje autem. „Raději to mám všechno ve svých rukou. Pokud mám své věci v autě, jsem schopná spát prakticky kdekoli. V karavanu, ve stanu, nebo přímo v tom autě,“ říká.

Rapperka prý umí být holkou do nepohody, ale má své limity. „Ráda jezdím s kamarády i na vodu. Pravdou ale je, že mířím vždycky do stejného kempu, kde mám svou komfortní zónu.“

Extravagantního stylu oblékání se ale nevzdává ani na čundru. „Jsem zvyklá na to, že jsem obecně na akce oblečená až příliš výrazně. Prostě overdressed. Stejně tak je to i během cestování. Do přírody si s sebou beru většinou pohodlné oversize oblečení. Lidé si tak mohou myslet, že jdu na módní přehlídku, a ne k ohni. Zůstávám svá i pod širákem,“ směje se Sharlota. ■