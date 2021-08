Aby získala pozornost, odhrnula sexy zpěvačka župánek. Neměla pod ním vůbec nic

Rita Ora Profimedia.cz

Rita u náhledu do svého výstřihu poděkovala fanouškům za přízeň. „Děkuju vám všem za takové množství lásky. Jsem nesmírně potěšena, že milujete The Voice Australia, protože tam je takových talentů, že se těším, až je všechny uvidíte. Nemůžu se dočkat, až se do Austrálie vrátím,“ uvedla zpěvačka.

Díky příležitosti, kterou v talentové soutěži u protinožců získala, si také našla nového přítele. V Austrálii se totiž zamilovala do novozélandského režiséra Taiky Waititiho, se kterým se poté přesunula i do Los Angeles, kde se prvně společně prošli i po červeném koberci.

Ora nelení ani v hudbě, nedávno vydala singl You For Me, na kterém spolupracovala s hudebním producentem a dýdžejem Sigalou. Ten se dostal do první dvacítky pravidelného týdenního žebříčku prodejnosti hitparády Billboard. ■