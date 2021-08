Martin Maxa vyvedl do společnosti novou slečnu. Zpěvák kápl božskou, kdo je tahle půvabná mladá blondýnka

Kdo je mladá slečna vedle Martina Maxy? Herminapress

My jsem se zpěváka ptali, jestli je pohledná mladá blondýnka jeho přítelkyní. „Doprovází mě moje nová manažerka Anežka, která pro mě pracuje už čtvrt roku,“ prozradil Super.cz Martin.

Na film se zpěvák velmi těšil. „Mám rád herce Ryana Reynoldse. Je to velký fešák a navíc vtipný,“ uvedl zpěvák, který byl vůbec poprvé po lockdownu v kině.

„Dnes je to moje poprvé,“ svěřil se nám Maxa, který si musel zvykat na sociální kontakt: „Už jsem vylezl ze své jezevčí díry a pomalu si zvykám na lidi. Mám za sebou dokonce už několik koncertů. Pravdou je, že rok a půl bez publika bylo cítit. Ztratil jsem zpětnou vazbu a ani jsem doma tolik necvičil. Během prvních vystoupení po vynucené přestávce jsem měl velkou trému, které jsem se celý život zbavoval. Nějak jsem to zvládl, teď už to snad bude jenom lepší,“ prozradil Martin Maxa. ■