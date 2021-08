Manžel je opravdu šťastlivec: Sexy hvězda Avatara se na dovolené předvedla nahoře bez

Zoe Saldana Profimedia.cz

Hvězda Avengers se po třech dětech pyšní luxusní figurou. Na dovolenou je děti doprovodily, ovšem na lodi si s manželem dopřáli chvilku odpočinku bez nich. Pár má spolu dvojčata Bowieho a Cye (6) a mladšího Zena (4).

Zoe uvedla, že na děti doma mluví více jazyky. Její manžel Ital kromě angličtiny používá španělštinu a italštinu.

Sexy herečka, známá také jako Gamora ze Strážců Galaxie a Avengers, si zopakuje roli Neyriti v Avatarovi 2, který by měl jít do kin na konci příštího roku. Velkofilm z roku 2009 by se měl dočkat celkem čtyř pokračování. ■