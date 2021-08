Díky lásce ke slavné Kardashiance překonal největší trauma: Slavný bubeník přežil děsivou nehodu letadla

Travis Barker s Kourtney Kardashian Profimedia.cz

Bubeník skupiny Blink-182 zažil v roce 2008 letecké neštěstí, při kterém zemřeli jeho blízcí a on jako zázrakem přežil.

Barker v září 2008 nasedl spolu s Adamem Goldsteinem, svým osobním strážcem Charlesem Stillem a asistentem Chrisem Bakerem do soukromého letadla z Jižní Karolíny do Los Angeles, už při startu se ale objevily problémy s pneumatikou, které zapříčinily vybočení letounu ze startovací dráhy. Letadlo prorazilo plot letiště a narazilo do náspu u nedaleké dálnice.

Kouř a plameny zabily pilotku Sarah Lemmon a druhého pilota Jamese Blanda během několika minut. Na místě zemřeli také Still a Baker. Travis vyvázl společně s Adamem Goldsteinem, známým jako DJ AM. Ten se ovšem o rok později předávkoval léky na předpis.

I Barker měl problémy s drogami, po smrti Goldsteina se ale vše změnilo. „Lidé se mě ptají, jestli jsem byl v léčebně. Odpovídám, že jsem přežil havárii letadla, a to mě vyléčilo. Ztratil jsem tři přátele a málem zemřel. To mě probralo. Kdyby se to nestalo, asi bych nikdy nepřestal.“

Barkerovi a Goldsteinovi se podařilo z hořícího letadla uniknout nouzovým východem. Oba byli v plamenech. Travis měl popáleniny třetího stupně na 65 % kůže. Strávil v nemocnici tři měsíce a podstoupil 26 operací.

I když si prošel terapiemi, do letadla od té doby nevstoupil. Až nyní se mu podařilo strach překonat. Díky Kourtney, která velice ráda cestuje a dopřává sobě i svým třem dětem, které má ze vztahu s expartnerem Scottem Disickem, dovolenou u moře, vstoupil do letadla a vyrazil s ní do Mexika. K fotce u letadla, kterou najdete v galerii, napsal rocker výstižně: „S tebou je všechno možné.“ ■