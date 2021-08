Přeplněné kufry si Daniela Peštová do Varů nepoveze: Umím odjet na měsíc mimo domov jen s příručním zavazadlem

Daniela Peštová popsala svou kosmetickou rutinu Super.cz

Bude jednou z ozdob Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Daniela Peštová (50) se na odjezd do místa, které se na pár dní stane centrem českého kulturního dění, zodpovědně připravuje. Jedna z nejúspěšnějších českých modelek své generace zodpovědně pečuje o svou pleť.

„Jsem věrná své rutině a jsem v tom striktní. Možná to teď zintenzivním a zaměřím se víc na masky,“ prozradila topmodelka. „Je vlastně jedno, jestli se o sebe starám v běžný den, nebo se chystám na slavnostní událost. Podařilo se mi najít rutinu, která je jednoduchá a efektivní,“ nechala se slyšet Peštová, které právě pravidelný režim v péči o zevnějšek pomáhal v období pandemie zachovat si zdravý pohled na věc. „O víkendu jsem měla maskovací rituály. Bylo fajn mít v koupelně někdy čas jen sama pro sebe.“

Kdo by čekal, že topmodelka přijede na filmový festival s několika lodními kufry plnými šatů, bot a líčidel, tak se plete. „Je pravda, že se začínám připravovat a nějaké oblečení hledám. Už proběhl i fitting. Jsem ale člověk, který dokáže odjet na měsíc mimo domov s příručním kufrem, tak to ani do Varů nebudu přehánět,“ smála se Daniela Peštová. ■