Daniela Peštová o modelingu v době covidu: Dřív nepředstavitelné je dnes běžnou praxí

„Dřív jsme si my modelky nedovedly představit, že se budeme někdy samy líčit, česat, nebo dokonce fotit. Myslela jsem si, že nikdy nezažiju situaci, že bude focení někdo přes internet art directovat,“ uvedla Daniela jeden z nových postupů, kterým se branže musela přizpůsobit.

Peštová je ráda, že se situace aspoň částečně vrací do původních kolejí. „Že k focení nyní dochází a je možné, je úleva oproti tomu, jak to v březnu a dubnu loňského roku vypadalo,“ říká.

Daniela měla skoro rok nedobrovolné prázdniny. Ani dnes ale nepřijímá každou pracovní nabídku.

„Moje práce dostala na pár měsíců kompletní stopku. Je to o komfortu, cestování mě zase tolik neláká. Není to tak, že bych si jen zabalila a vyrazila na letiště, jak jsem byla dřív zvyklá. Je to všechno mnohem složitější.“ ■