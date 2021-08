Vlasy mu úplně zbělely, ale o sex appeal nepřišel: Takhle dnes vypadá idol žen a dívek Lukáš Vaculík

Lukáš Vaculík a Pavel Řezníček v seriálu Ochránce Foto: Česká televize

„Pelán je člověk, který jde do nové profese s čistým štítem a dobrými úmysly. Otázkou je, jestli na to má pravomoce a schopnosti to řešit,“ řekl na představení seriálu Vaculík.

„Představuje pro mě trochu rozporuplnou figuru. Sám se neustále vydává na cesty, kde řeší něčí problémy, přitom si však není schopen vyřešit svůj vlastní život. Jde sice o člověka, který má dobré záměry a myslí to upřímně, ale zjišťuje, že nic není nakonec tak, jak si představoval.“

Oblíbený herec se v poslední době setkával spíš s rolemi vyšetřovatelů, nyní do případů zasahovat nemůže. „Je to pozorovatel, který nemá pravomoce vyslýchat, vyšetřovat. To byla zásadní změna oproti mým rolím kriminalistů. Není to tedy dominantní postava, která jde za případem jako buldok.“

Ptali jsme se herce, jestli se kvůli studiu role setkal se skutečným školským ombudsmanem. „Netušil jsem, že tato profese vůbec existuje. Myslel jsem si, že to byl jen dobrý nápad scenáristy,“ smál se Lukáš Vaculík. ■