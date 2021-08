Představitel Mentalisty ukázal světu víc než jen svalnatou hruď! Při převlékání se mu vyhrnul ručník

Simon Baker Profimedia.cz

Takhle to dopadá, když se chcete rychle převléknout, aby vás nikdo neviděl. Simon Baker (52) má o to větší smůlu, že je slavným hercem, kterého všude pronásledují paparazzi a žádné uklouznutí jim neunikne.

Australský herec si vyrazil se svou mladší přítelkyní Laurou May Gibbs (36) zasurfovat na pláž v Byron Bay. Po sportovních výkonech se chtěli rychle převléknout z mokrých neoprenů do normálního oblečení, kdy se herci v jednu chvíli vyhrnul jeho ručník a ukázal tak světu svůj pevný zadek.

Jak on, tak i jeho přítelkyně propukli v záchvat smíchu, protože oběma bylo jasné, že to viděli všichni kolem. Jak se můžete podívat níže, herec se rozhodně nemá za co stydět a zadek by mohl ukazovat klidně plně obnažený, jako to nedávno u Berounky udělal Orlando Bloom.

Simona si jistě většina televizních diváků pamatuje ze seriálu Mentalista, kde hrál hlavní roli. Jiní si jej zase vybaví jako fešného redaktora, který okouzlil herečku Anne Hathaway ve snímku Ďábel nosí Pradu.

Baker oznámil začátkem roku rozchod se svou manželkou po 29 letech ve svazku. S Rebeccou má tři děti. Návrhářku Lauru poznal právě v Byron Bay, kde sídlí její obchod se sportovním oblečením. ■