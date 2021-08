Míří dcera známého herce a syn spisovatele bestsellerů do šoubyznysu?

Anežka Novotná je dcerou herce Davida Novotného. Foto: HOLIDAY FILMS

Anežko, jak ti sedla tvoje filmová rodina?

Filmová rodina byla sehraná, přišlo mi, že jak herecky, tak lidsky, takže jsme třeba měli velmi podobný smysl pro humor a byli jsme otevřeni spontánnostem. A co se týče mých filmových sourozenců, tak jsem si je velmi oblíbila. Jsme si blízcí i v reálu, jsou to kámoši do deště.

Máš také tolik sourozenců...

Ano, v reálu mám taky tři sourozence (Emauza 17, Pepína 9 a Tonku 6) a musím říct, že nevím, co bych bez nich v životě dělala. Jsou často mými baviči, mými nejlepšími kamarády a mými spoluhráči. Není to vždycky růžový, ale co mě nezabije, to mě posílí, a sourozence jakbysmet.

A poslouchají tě ti mladší?

Jak kdy, oba už si přemýšlejí po svém, a to se ne vždy pozitivně protíná s tím mým, takže se hádáme, ale myslím, že hezký chvíle převládají.

Jsi připravená na to, že ti spolužáci budou říkat, jak jste si s filmovým dvojčetem Míšou Sodomkovou podobné?

Vzhledem k tomu, jak mám Míšu ráda, tak mi to vůbec vadit nebude, nevím teda jak Míše... Mně přijde, že je vážně hezká, takže to budu brát jako formu lichotky. Už mi to pár lidí říkalo a myslím si, že to není nic špatného, přeci jen jsme byly vybrány k roli dvojčat, tak to nebude zas taková náhoda.

Chtěla bys být jednou herečkou?

Chtěla bych se pohybovat v hereckém okruhu, ale nejsem si jistá, jestli je to jediná věc, ke které směřuji nebo chci směřovat, nebudu se poutat jen k herectví, ale baví mě. Nechám si něco od života přihrát a pokud to bude herectví, nebudu se bránit, chci být otevřená všemu.

Sebastiane, četl jsi před natáčením tátovu knihu Spící město? Jak se ti líbila?

Četl, když jsem byl o hodně mladší. Vzpomínám si, že mě obzvlášť bavilo, že jsou hlavní postavy inspirované mými sourozenci a já si je v různých situacích v příběhu mohl představovat.

Představ nám svoji roli.

Moje postava patří ke studentském hnutí, které věří, že usnutí rodičů po celém světě je jakési znamení od Matky země, která si od jejich chování potřebuje odpočinout.

A co jiné herecké příležitosti?

Nedávno jsem hrál v čtyřdílném seriálu Božena pro Českou televizi a jsem členem herecké skupiny OLDstars s bytovým divadlem Košická. Když jsem byl mladší, představoval jsem Malého prince na Nové scéně Národního divadla, menší role ve Strakonickém dudákovi a Dokonalém štěstí aneb 1789 v Národním divadle a v Pánovi z Prasečkova ve Stavovském divadle.

Co děláš? Čím chceš být?

Momentálně jdu do 4. ročníku na gymnáziu Jana Keplera a v příštím roce bych se chtěl hlásit na činoherní herectví na DAMU a na Filosofii s Kulturní antropologií na FFUK, takže bych to nejradši směřoval k herectví, ale člověk nikdy neví... ■