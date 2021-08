Spadne vám brada! Tereza Bebarová ukázala dva roky po porodu tělo v bikinách. Gravitace je sv*ňa, směje se

Tereza Bebarová Foto: Super.cz/Herminapress a archiv T. Bebarové

„Mám naštěstí rychlé spalování, takže problémy s váhou jsem nikdy neměla. Dá se říct, že ani moc necvičím, spíš jen nějaké to protahování kvůli skolióze a v létě plavání. Snažím se chodit, občas si zadřepuju,“ svěřila Super.cz bývalá hvězda seriálu Ulice.

„Každopádně bych potřebovala na některých partiích víc zamakat, protože gravitace je zkrátka sviňa... Ale abych byla objektivní, nemám zas tak moc důvodů k reklamacím,“ dodává s humorem. Kromě přirozeného pohybu sází na pitný režim a vhodné vitamíny a minerály. Přiznává, že s přibývajícím věkem se o tělo musí starat víc než kdysi.

„Do doby, než jsem měla děti, se postava udržovala v podstatě sama. Ale teď po pětačtyřicítce jsem už musela trochu zasáhnout. Metabolismus je pomalejší, nějaká ta kila nechtějí po porodu dolů, a hlavně přibíráte na úplně blbých místech,“ vysvětluje Bebarová. Osvědčila se jí metoda přerušovaného půstu, se kterou ji seznámil její partner Ivan.

„V podstatě jde o to, že jíte v průběhu určitého počtu hodin, třeba osmi, a po zbytek dne se postíte. V praxi to znamená, že jím první jídlo v 9 hodin ráno a poslední v 17 večer,“ popsala sympatická herečka.

„Mému tělu to velmi vyhovuje a jednou za čas si k tomu ještě přidám půst jednodenní. Chce to čas, než si na to tělo a mysl zvykne, ale stojí to za to zkusit,“ dodává Bebarová s tím, že takovou metodu určitě nedoporučuje každému a každý musí zohlednit svůj zdravotní stav. ■