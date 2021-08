Ve filmu Zrodila se hvězda si zahrála před ní. Barbra Streisand na rovinu řekla, co si myslí o verzi s Lady Gagou

Barbra Streisand Profimedia.cz

„Když jsem se doslechla, že to budou točit znovu, měli tam hrát Will Smith a Beyoncé. To mi přišlo zajímavé. Bylo by to jiné. Jiná muzika, herci, nadchlo mě to. Takže mě překvapilo, když jsem viděla, jak moc se to podobalo verzi z roku 1976,“ nechala se slyšet.

Ještě během natáčení herečka navštívila plac a byla nadšená. Cooper a Lady Gaga dokonce uvedli, že jim dala požehnání a byla moc milá. Už po uvedení filmu ale měla výhrady.

„Myslela jsem, že to bude jiné, obsazení bude multikulturní a muzika bude rappová. Ale je to stejné jako film, ve kterém jsem hrála já,“ uvedla tehdy pro Variety.

Streisand aktuálně píše svoji biografii, ale dušuje se, že nechce, aby o ní vznikl film, dokud nebude po smrti.

Film Zrodila se hvězda vznikl v roce 1937. Tehdy si hlavní role zahráli Janet Gaynor a ‎Fredric March. V roce 1954 následovala verze s Judy Garland a Jamesem Masonem a po ní v roce 1976 s Barbrou Streisand a Krisem Kristoffersonem. ■