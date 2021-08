První dcera jí zemřela, nyní influencerka oznámila, že čeká další holčičku. Má stejný termín porodu

Malin Andersson Profimedia.cz

S partnerem Jaredem se bývalá hvězda reality show Love Island těší na příchod dcery, která má navíc i stejný termín porodu jako první dítě. „Moje miminko sdílí stejný termín porodu jako má dcerka Consy,“ uvedla Malin pro OK!.

O tom, že to bude dcera, měla influencerka tušení od začátku těhotenství. „Od první chvíle jsem cítila v kostech, že to bude holčička. Jsem nesmírně šťastná a všechno to dává smysl,“ pronesla Andersson, která se v nedávném těhotenském postu na Instagramu rozpovídala i o domácím násilí, které mezi dalšími tragédiemi ve svém životě zažila.

„Když se podívám o tři roky zpět, na dobu, kdy jsem byla těhotná s Consy, a na to, jak nestálý byl můj vztah a jak jsem se denně probouzela s úzkostmi, záchvaty paniky a stresem... Všechny ty argumenty a napadání vzbuzovalo napětí v mém břiše a ta malá holčička cítila všechnu tu bolest také. Je mi smutno z toho, že jsem si tehdy myslela, že je to láska, a láme mi srdce, že jsem snášela veškerou tu emocionální a fyzickou bolest, když jsem v sobě nosila něco tak vzácného a křehkého,“ píše.

„Domácí násilí v době těhotenství neohrožuje jen vás, ale i život vašeho nenarozeného dítěte,“ rozepsala se Malin, která na Instagramu povzbuzuje ženy v získání sebevědomí v jakékoli váhové kategorii. Sdílením temných stránek svého života je zase nápomocná ženám s podobným osudem.

O svém novém partnerovi a otci své druhé dcery mluví jen v superlativech: „Nikdy jsem nebyla s nikým tak milujícím a pozorným, kdo mě nechává zářit a vedle koho se stávám lepší verzí sebe samé. Moje těhotenství je bez stresu, velice klidné a za to vděčím pevnému vztahu, skvělé komunikaci, pochopení a velké dávce trpělivosti,“ dodala Malin, která se v minulosti musela vypořádat také s úmrtím maminky. ■