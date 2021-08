Těžké deprese a úzkosti! Vstup do slavného boy bandu nebyl pro Robbieho Williamse procházkou růžovým sadem

Robbie Williams Profimedia.cz

O svém mentálním zdraví se Robbie Williams (47) neotevřel poprvé. Tentokrát v podcastu Chrise Difforda zavzpomínal na roky, kdy vstupoval do klučičí skupiny Take That.

Do slavného boy bandu se dostal Robbie v 16 letech.

„Nedokázal jsem na sobě tehdy najít jedinou pěknou věc. Nenáviděl jsem se! Ty nejslavnější momenty mé kariéry byly spojené s opravdu, ale opravdu těžkou depresí a hlubokými úzkostmi. Nic z toho nebylo příjemné. A ten fakt, že nic z toho jsem si neužíval, mě činil nešťastným, přestože jsem vlastně dostal zlatou kartu. A tohle není zase tak neobvyklý příběh,“ uvedl zpěvák, který z kapely vystoupil v roce 1995, kdy už bojoval se závislostí na alkoholu a drogách.

V té době se vydal na sólo kariéru a vystupoval jako přehnaně sebevědomý, i když byl emocionálně rozpolcený.

Zpěvák za svou stabilitu v životě vděčí hlavně manželce Aydě, se kterou začal randit v roce 2006. O šest let později přivítali na svět první dceru Theodoru, poté se jim narodili ještě Charlton (6), Colette (2) a Beau (1).

Williams se do Take That před pár lety vrátil a nevylučuje, že by s nimi ještě někdy vystupoval. Dlouholetou nevraživost s hlavním zpěvákem skupiny Garym Barlowem už před lety hodili za hlavu a nazpívali i společný song Shame. Z původně pětičlenného boy bandu je nyní tříčlenná skupina ve složení: Gary Barlow, Mark Owen a Howard Donald. ■