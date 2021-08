Víc jak rok nemohla Daniela Peštová obejmout svého staršího syna. Nejhorší byla nejistota

Daniela Peštová o životě v koroně Super.cz

„S některými členy rodiny jsem se v pandemii viděla víc než obvykle, na jiné jsem si musela třeba rok počkat, bylo to docela krušné," svěřila Super.cz modelka.

Nejhorší pro ni byla nejistota, jak dlouho to bude trvat.

"Každý rodič dojde do fáze, kdy děti vyletí z hnízda, to je normální. A každý rodič s tím počítá, že s ním to dítě nebude pořád. Ale když se chcete vidět, můžete. A v té koroně to prostě takhle nebylo," řekla Super.cz Peštová na letní party magazínu Harper's Bazaar.

"Všechna ta omezení byla velmi svazující. A s tím nejstarším jsem se opravdu přes rok neviděla, bylo to hodně dlouhé. A nejen pro mě, ale myslím, že pro všechny," dodala ■