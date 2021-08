Ohebná je jako hadí žena: Známá česká tanečnice, které táhne na padesát, předvedla pružné tělo v bikinách

Leona Qaša Kvasnicová Foto: archiv L. Kvasnicové

“Paddleboard mě vždy lákal, ráda zkouším nové věci. Poprvé jsem na něm stála a cvičila jógu v Los Angeles před 6 lety společně se svou sestrou DJ Luccou,” sdělila Qaša a pochlubila se sexy fotkami své dokonalé postavy.

“Cvičení jógy na nestabilním povrchu je pro posílení centra těla velmi výživné. Ale my, co celý život tančíme, víme, kde máme střed těla, a učíme se na paddleboardu rychle,” přidala tanečnice, jejíž věk v občanském průkazu by hádal málokdo.

“Za rok a půl mi bude 50 a nehodlám z kondice vyjít ani trochu,” dodala závěrem Qaša, která vytvořila choreografii pro muzikál s hity Waldemara Matušky Láska nebeská, který bude mít v září premiéru. ■