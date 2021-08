Své psy zahrnuje Mickey Rourke nevídanou láskou: Jeden z mazlíčků mu kdysi zabránil v sebevraždě

Mickey Rourke a King Carlos na obědě Profimedia.cz

Na Instagramu se pak pochlubil fotkou, jak krmí Carlose kuřetem. Rourke je velkým milovníkem psů. Své mazlíky zahrnul i v děkovné řeči, když v roce 2009 přebíral Zlatý globus za drama Wrestler.

Předtím vzdal svým psům hold za to, že mu pomohli překonat těžké období, kdy se pokusil o sebevraždu. Kromě toho se také angažuje charitativně a usiluje o to, aby opuštění psi našli trvalé domovy.

Mickey propadl depresím a myšlenkám na sebevraždu v roce 1998 po rozchodu s Carrie Otis. Tehdy ho také moc neobsazovali a prožíval velmi náročné období. Dokonce proti sobě obrátil zbraň.

„Sedl jsem si do skříně a už jsem to prostě nemohl dál snášet. Vzal jsem si pistoli a rozhodoval se, k jaké části hlavy ji přiložím, když můj pes Beau Jack zakňučel a podíval se na mě, jako by se mě ptal, kdo se o něj postará. To mě přimělo položit zbraň a zvednout se,“ prozradil v minulosti.

Beau Jack zemřel podle všeho v roce 2002 na infarkt, herec má však standardně ve svém domě okolo šesti psíků. ■