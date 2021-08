Reality show se šťastným koncem: Pár ze slovenské Svatby na první pohled si řekl ANO i v reálném životě

Účastníci Svadby na prvý pohľad se rozhodli vstoupit do manželství doopravdy Foto: TV Markíza

Pořádným happy endem skončila slovenská verze Svatby na první pohled. Přestože v české verzi show to ani jednomu z párů neklaplo, na Slovensku se podařilo dát dohromady fitness trenéra Milana Bendu a krásnou blondýnu Terezu Hudecovou. Po odvysílání pořadu jejich láska stále kvetla a došlo i na reálné zásnuby a svatbu.

Novomanželé žijí v současné době v Praze, ale veselka proběhla na Slovensku. „Svatbu jsme si velmi užili, připravovali jsme ji asi 3 měsíce a byl to takový mix slovenských zvyků a moderní svatby s českou koordinátorkou,“ svěřil Super.cz den po obřadu novopečený ženáč Milan.

Na svatbě nechyběly televizní kamery, ale tentokrát měli Milan a Tereza svůj den ve vlastní režii. „Když jsme oznámili datum svatby, tak se televize Markíza zeptala, zda by mohli být u obřadu. Neměli jsme s tím problém, protože vlastně díky nim jsme měli možnost dát se dohromady,“ raduje se fitness trenér.

Svatba se konala v srdci Nízkých Tater s romantickým výhledem na hory. Oproti natáčení svatební show byla na reálné svatbě uvolněnější atmosféra. „Při televizní Svatbě na první pohled jsem byl velmi nervózní, ale nyní jsem byl spíše dojatý tím, že je to opravdové. Celý den i večer se vydařil a byla to tancovačka až do rána,“ podělil se s námi o zážitky.



Nyní čeká novomanžele svatební cesta, která odstartuje nostalgicky na stejném zámku, kde proběhla televizní svatba a následně se zamilované hrdličky vypraví na Baleárské ostrovy ve Španělsku. ■