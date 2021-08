Mateřská dovolená není vězení, říká Langmannová, která nemá problém odevzdat roční dcerku chůvě a pracovat

Langmannová se brzy po porodu vrátila do práce. Super.cz

V září to bude rok, co se stala Renata Langmannová (35) maminkou. Bývalá královna krásy by prý nedokázala zůstat pouze na rodičovské dovolené a stále péči o dceru kombinuje s prací. „Mateřská dovolená není vězení. Meda už není malé miminko. Pondělky a středy se snažím pracovat, a tak mám chůvu,“ řekla Super.cz Renata.