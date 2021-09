K docílení dokonalé postavy po porodu nestačí Langmannové jen kojení a cvrkot kolem dítěte: Musela jsem zatnout zuby

Renata není se svou postavou po porodu stále stoprocentně spokojená. Super.cz

Loni v září přivedla Renata Langmannová (35) na svět své první dítě. Nejkrásnější Češce roku 2006 se během těhotenství výrazně proměnila postava. Nyní se dostává zpátky do formy, ale hubnutí nejde tak rychle, jak by si asi představovala.

„Nejde to tak rychle, jako když jsem začínala. Přes léto jsem se snažila udržovat zdravý jídelníček a pravidelně cvičím,“ svěřila se nám modelka na letní party magazínu Harper’s Bazaar a jedním dechem dodala: „Nebylo to pro mě vlastně vůbec jednoduché, ale pomalu se do toho dostávám.“

Samotné kojení a péče o roční dceru Medu nestačí k tomu, aby získala své předtěhotenské křivky. „S dítětem se člověk nezastaví. Funguje od rána do večera. Zároveň potřebuji formovat postavu cvičením. Myslela jsem si, že to bude jednodušší, ale pak jsem si uvědomila, že musím zatnout zuby a začít cvičit,“ upřesnila Renata Langmannová. ■