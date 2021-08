Megan Fox vynesla pekelně žhavý outfit: Pod sexy svetřík si nevzala podprsenku a pozornosti neunikla

Megan Fox Profimedia.cz

Na podzim to bude rok, co se herečka seznámila s rapperem Machine Gun Kellym. Jiskra přeskočila při natáčení thrilleru Midnight In The Switchgrass, který byl uveden minulý měsíc.

Premiéra měla zpoždění kvůli pandemii koronaviru a u kritiků snímek moc neobstál. Sám rapper ani nedorazil na premiéru a na sociálních sítích se nechal slyšet, že je film odpad, čímž vzbudil dost rozruch.

Megan je za projekt na druhou stranu vděčná, protože ji díky natáčení svedl osud dohromady s její „spřízněnou duší“, jak rappera ráda označuje.

„Věděla jsem, že v tom bude hrát, a vesmír mi říkal, ať do toho jdu. Že ta zkušenost bude stát za to,“ uvedla pro Who What Wear.

Herečka se rozvádí s hercem Brianem Austinem Greenem, se kterým má syny Noaha (8), Bodhiho (7) a Journeye (5). Jen krátce po oznámení rozchodu s manželem se pochlubila vztahem s rapperem, se kterým od té doby působí jako dvě hrdličky. ■