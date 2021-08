Co by školákovi nemělo chybět: 10 tipů pro kompletní výbavu

Škola volá a je třeba děti připravit psychicky i prakticky. Pro pohodovou atmosféru jim zajistěte kvalitní a moderní školní potřeby, které budou využívat každý den. Aby se vám vybíralo lépe, připravili jsme krátkého průvodce s praktickými tipy.

Pokud kvůli epidemiologické situaci váháte, čím vším dítě do školních dní vybavit, neváhejte a pořiďte mu kompletní výbavu, která bude obsahovat vše potřebné.

Co by školákovi v jeho výbavě nemělo chybět?

Pomozte doma navodit školní atmosféru díky maličkostem, které dítěti usnadní nástup do ostrého provozu v budově školy. Vybírejte dle uváděných parametrů kvalitní zboží, které respektuje aktuální módní trendy. Širokou nabídku pro vašeho školáka najdete na mrakyhracek.cz. Podívejte se s námi na několik praktických tipů.

Školní batohy nebo aktovky s trendy motivy

FOTO: HAMA

Školní batoh nebo aktovka

Základem školní výbavy je kvalitní aktovka či batoh. Volte lehké produkty, které mají ergonomické vlastnosti a pečují tak o zdravá záda dětí. Reflexní prvky přispějí k bezpečnosti na cestě do školy i domů. Promyslete, co všechno bude dítě ve škole potřebovat a kolik kapes skutečně využije. Dle toho vybírejte i velikost batohu či aktovky. Produkty z kvalitního materiálu jsou snadno udržovatelné a odolné. Myslete na to, že s batohem na zádech nebudete chodit vy ale vaše dítě. Respektujte jeho názor a vkus.

Penál plný tužek

Školní den bez tužek a pastelek jako by skoro ani nebyl školním dnem. Plný penál je nepostradatelnou školní pomůckou. Slaďte penál s aktovkou a dalšími školními potřebami a vytvořte dítěti sadu, kterou si mladší děti snadno zapamatují, a najdou, a starší se s ní budou chlubit. Penál by měl být dostatečně rozměrný, aby pojmul vše, co by dítě mohlo ve škole potřebovat. Řada výrobků je dodávána v setu a usnadní vám tak výběr.

Batoh, penál, desky i sešity nesmí ve školní výbavě chybět

FOTO: HAMA

Kufřík s výtvarnými potřebami

Výtvarné potřeby rozházené v batohu nebudou to pravé ořechové ani pro dítě, ani pro vás. Vyberte dětem jeden z krásných kufříků, do kterých se jim výtvarné potřeby snadno vejdou a uspořádají si je. Díky pohádkovým motivům si kufřík nejen oblíbí, ale také si ho snadno poznají mezi dalšími.

Peněženka

Peníze, důležité kontakty nebo přístupové kartičky se snadno schovají do praktické dětské peněženky. Pro menší děti volte peněženku se šňůrkou na krk, pro děti větší pak můžete vybrat model bez šňůrky. Peněženku zkuste barevně sladit se zbytkem školní výbavy.

Školní potřeby za skvělé ceny najdete na mrakyhracek.cz. A pokud u vás doma stále žijete prázdninami, vyberte si hračky i hry na ven a užívejte si. ■