Po dvou dětech má zpátky pekáč buchet, ale i povolenou kůži na břiše. Fitness guru ukazuje realitu

Emily Skye Profimedia.cz

„Tolik lidí se domnívá, že děti vám zničí postavu. Podle mě to není pravda. Vaše tělo není zničené, ale je jiné,“ uvedla Emily u snímku, kde ukazuje svou vyrýsovanou postavu včetně břišáků, nad kterými se nachází i nějaká ta zvrásněná kůže, která jí zůstala po dvou těhotenstvích.

„Že se vaše tělo změnilo a možná už nikdy nebude stejné, neznamená, že není fit a krásné. Soustřeďte se na to, co pro vás vaše tělo každý den dělá než na to, jak vypadá a co není ve vašich silách změnit,“ uvádí fitness guru z Austrálie, která cvičila během obou těhotenství, ale i tak hodně přibrala. Vždy myslela především na zdraví sebe a dítěte a na nabraná kila nehleděla. Zároveň nespěchala ani zpátky do fitka a nechala tělo odpočívat.

Emily má doma dceru Miu, která se narodila na konci roku 2017, a v loňském roce přivedla na svět syna Izaaca. Pro svou dceru chce být vzorem, a tak jí jde příkladem v lásce ke svému tělu.

„Chci, aby moje dcera Mia své tělo milovala, ať se děje cokoliv, a neporovnávala se s ostatními nebo neusilovala o nějaký ideál, jako jsem to dělávala já. Nejlepší způsob, jak v tomto našim dětem pomoci, je jít příkladem. Umožněme jim vidět, jak jsme sami k sobě laskaví a milujeme sebe i svá těla. Všechno začíná u nás,“ dodala Skye, která už po narození dcery na svůj instagramový profil přidávala snímky svého ´nedokonalého´ těla a bojovala za realitu na sociálních sítích. ■