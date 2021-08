Eliška Bučková se pochlubila bronzovým opálením: V bílých pidi plavečkách obzvlášť vyniklo

Eliška Bučková Foto: archiv E. Bučkové

Začátkem letošního roku si dala Eliška Bučková (32) jasný cíl. V plánu měla více cestovat. Pandemie koronaviru jí to sice nějakou dobu nedovolovala, ale po několika měsících mohla opět vyrazit za hranice.

Cílem její cesty se stala Itálie, ze které je modelka nadšená. „Měla jsem v plánu cestovat do exotických krajin, Itálie mi s tím trošku zahýbala. Zamilovala jsem se do ní a pokud to půjde, hodlám ji procestovat křížem krážem,“ říká Eliška, která na dovolené jen zářila.

Na cesty totiž nevyrazila sama, za jejím úsměvem je podle všeho nejen země dobrého vína, ale také její doprovod. „Byla jsem u jezera Garda a nyní se přemisťuji do Toskánska,“ řekla nám Bučková. S kým vyrazila, ale zatím tají. „To si nechám pro sebe,“ odpověděla. ■