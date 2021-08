Za přeměnu těla utratila tři čtvrtě milionu. Po poslední operaci se nemůže posadit, vestoje používá i toaletu

Kazumi Squirts před a po operacích Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

V 19 letech se zúčastnila soutěže krásy, kde jí bylo řečeno, že by měla na „jistých partiích“ zhubnout, protože to její tělo potřebuje. Výsledek poznámky byl zcela opačný a dnes čtyřiadvacetiletá Kazumi Squirts z Miami začala přibírat a měla potíže se sebedůvěrou.

Postupem času mladé ženě začaly oblé křivky imponovat, dietami a cvičením se jich ale nedobrala, a rozhodla se tak vyhledat pomoc plastických chirurgů. Nejdříve podstoupila zvětšení prsou, pak přišla na řadu liposukce na několika místech těla, úprava břicha a lifting zadku. Všechny tři zákroky si naplánovala na jeden den.

„Byl to nejdražší den v mém životě, pak jsem se cítila jako po bouračce. Ale vyplatilo se to,“ říká s tím, že trvalo kolem tří měsíců, než všechny otoky zmizely. Bohužel se zákrok neobešel bez vedlejšího efektu. Kvůli zvednutému zadku se prý nemůže pořádně posadit.

„Všechno dělám vestoje, dokonce jsem se naučila vestoje i používat toaletu,“ šokuje žena, která prý ani tak nelituje.

„Tlak na boky nebo zadek by mohl zničit výsledek, tak uvidíme, jestli to bez sezení zvládnu celý rok. Ale lifting a další operace byly tím nejlepším, co jsem mohla udělat.“

Úpravy zevnějšku ženu stály v přepočtu přes 775 tisíc Kč. ■