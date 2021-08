Míša Nosková se bude vdávat! Podívejte se na fotky z netradičních zásnub

Michaela Nosková se zasnoubila s přítelem Jindřichem Čandou. Herminapress

Žádost o ruku proběhla netradičně, po produkci s historickými kostýmy, rytířským turnajem, souboji a písněmi z muzikálu Jedna noc na Karlštejně ve středověké krčmě v Dětenicích.

„Ještě dnes nemůžu popadnout dech. Zpětně si to promítám a dochází mi souvislosti. Každá žena si na zásnubách přeje být jako princezna. Ale já byla doslova císařovnou,“ řekla Super.cz Míša.

S organizací si dal její partner práci, i kvůli restrikcím prý zabrala téměř rok.

„Jindřich v naší agentuře vymýšlí překvapení na svatby, nikdy by mě ale nenapadlo, že budu jednou i já součástí takového epochálního scénáře. Když si uvědomím, co vše musel zorganizovat, vymyslet celodenní neuvěřitelný program se šermíři, scénář, turnaj, fejkové svatebčany, celodenní a noční příběh, ve kterém jsme byli za historické postavy Karla IV. a Elišku Pomořanskou... Je toho tolik, že ani nejsem schopná to všechno v hlavě zpracovat,“ svěřila zpěvačka.

„Jindřich do toho jednoho dne dokázal spojit všechny naše nádherné společné zážitky ze života. Vůbec nechápu, že jen s hrstkou společných přátel dokázal všechno vymyslet a zorganizovat, a hlavně vše utajit. Cítila jsem se jako nikdy v životě,“ popsala zpěvačka.

Na prstýnek, který jí partner navlékl, se můžete podívat v naší fotogalerii.

Svatební šaty Míša oblékne potřetí. V roce 2010 se provdala za Jana Horsáka, se kterým má dceru Elišku (10), v roce 2017 měla na Srí Lance svatbu s kolegou, muzikálovým zpěvákem Ondřejem Báborem. V Česku však neproběhl oficiální sňatek, rozešli se o rok později. ■