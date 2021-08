Klapka…a „ty kráso!“ Nepovedený záběr z natáčení nové SuperStar odskákal Pavol Habera

Ne vždy se záběry povedou na první dobrou... Video: TV Nova

Na něm se porotci Pavol Habera (59), Patricie Pagáčová (32), Leoš Mareš (45) a Monika Bagárová (27) sejdou u prvního jmenovaného a chystají se na přespávací party. V tu chvíli dorazí i poslední z pětice Marián Čekovský.

Lahev sektu, kterou má slovenský hudebník v ruce, ale nečekaně bouchne, což překvapí všechny účinkující, a hlavně Pala Haberu, kterému se rána ozve přímo u hlavy. Zpěvák vyskočí od stolu a ostatní se můžou smíchy potrhat. „No ty kráso,“ baví se kolegové.

Námětem klipu je, jak už bylo řečeno, soukromá party u Habery, který má v bytě ukrytou tajnou vitrínu s kultovními předměty. Červené tlačítko, které jeho kolegy tak dráždí, odhalí legendární džínové šortky, tričko a kytaru. Vše je dokresleno nejslavnějším hitem kapely Team Reklama na ticho.

Úvodní video k nové řadě SuperStar

TV Nova

Režisérem klipu je Tomáš Medek. Video se natáčelo začátkem července v Praze a největší výzvou bylo sladit termín.

„Vždy, když točíte s hvězdou, je náročné najít volný termín. A když se vám jich má na place sejít pět, je to noční můra především pro produkci. Ale podařilo se to a já věřím, že jsme si to všichni užili,“ řekl Super.cz Medek.

Nová řada SuperStar se začne vysílat od 28. srpna. ■