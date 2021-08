Nechala si zvětšit prsa i přifouknout rty: Tahle kráska poletí na světovou soutěž, kterou loni vyhrála Češka

Lea Šteflíčková si nechala upravit zevnějšek. Super.cz

"Prsa jsem chtěla jen vyplnit, upravit. Nechtěla jsem velké vnady. Mám ráda přirozenější vzhled," řekla Super.cz Lea, a zároveň svěřila, že má upravené také rty.

"Nechala jsem si je zvětšit, to je pravda. Není to navždy, vydrží to tak půl roku. Splasknout můžu kdykoli, ale zatím se mi to líbí," prozradila.

Lea měla za dva týdny odletět na světovou soutěž Miss Global, jejíž minulou vítězkou je Češka Karolína Kokešová, pořadatelé ale kvůli restrikcím posunuli termín.

"Měla jsem letět za dva týdny reprezentovat na Bali, kvůli covidu nám to oddálili a soutěž je přesunutá na listopad. Uvidíme, zda tento termín bude konečný. Nikdo totiž neví, jak se situace vyvine," vysvětluje Šteflíčková, která už má za sebou světovou soutěž Miss Universe.

"Bude to nová zkušenost. I kdybych se měla umístit v top 20, stačí mi to. A díky Miss Universe vím, co mě čeká," dodala. ■