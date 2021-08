Od 18 let měla vrásky na čele: Heluš z Ordinace podstoupila několik zákroků a nestydí se o nich mluvit

Martina Randová Michaela Feuereislová

Herečka Martina Randová (49) letos oslaví kulaté narozeniny a při zmínce o nich slýchá jen samé lichotky. Přiznala, že tajemství věčné krásy by sama moc ráda znala, k mladistvému vzhledu si herečka vypomohla několika zákroky.

„Od osmnácti let mám vrásky na čele, které se s léty prohlubovaly. I proto mám za sebou pár zákroků, které mi opravdu pomohly cítit se lépe. A to je důvod, proč mi nevadí o nich mluvit nahlas,“ svěřila herečka známá z divadelních jevišť i ze seriálů.

Pokud by ale přece jen měla doporučit neinvazivní tip na to, jak se udržet svěží, radí spánek. „Cítím, že to tělu dělá dobře.“

Televizní diváci si Martinu Randovou zamilovali v roli potrhlé Heluš v Ordinaci v růžové zahradě, nově ji mohou vídat také jako Kateřinu, majitelku hospody v Ulici. Z této příležitosti se herečka raduje.

„Chyběla mi herecká práce, v Ordinaci už nebyl velký prostor. Ač je postava rázná, má srdce, a to dostane zabrat,“ řekla Super.cz Randová. ■