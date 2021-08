Diana (19) z Talentu, která ohromila Lucii Bílou, se vdala. Podívejte se, jak jí to slušelo na opulentní svatbě

Diana Kalashová se vdala. Video: archiv Diany Kalashové

Sympatická zpěvačka si po dvouletém vztahu vzala svého snoubence Timura. Velkolepá veselka se před několika dny konala v Paláci Žofín a jako host na ní nechyběla ani zpěvaččina kamarádka Monika Bagárová (27), jež dorazila i s malou dcerou Ruminkou.

Na veselku přišlo celkem dvě stě svatebčanů, kteří obdivovali pětipatrový dort i půvabnou nevěstu, která byla oblečená do šatů z luxusního dubajského svatebního salonu. „Byl to jeden z nejlepších dnů v mém životě. Byl to den plný lásky, radosti a pozitivní energie. Lépe jsem si ten den ani nemohla představit,” neskrývala nadšení Diana Kalashová.

Ta byla nadšená, že na její svatbě zazpívala právě Monika Bagárová. „S Monikou se známe asi 7 let. Byla to vždy má blízká kamarádka, která mě vždy podporovala,” prozradila Diana.

„Zeptala jsem se jí, jestli by mohla na svatbě zazpívat a ona souhlasila. Bylo to velmi dojemné vystoupení, zpívala se svojí sestrou Natálií,” dodala šťastná novomanželka, jež se sama chopila mikrofonu a ke zpěvu se přidala.

„Byl to jedno z mých přání. Zpívala jsem v doprovodu skvělé kapely Top Dream Company,” přiznala mladá zpěvačka, která v bílých svatebních šatech ze svatebního salonu v Dubaji doslova zářila. Jak jí to slušelo se podívejte ve videu a galerii. ■