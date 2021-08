Věřící hvězda SuperStar září štěstím. Sedm měsíců po svatbě v kostele čeká miminko

Dominika Stará na svatební fotce Foto: Nový čas

Dominika v pátek slaví narozeniny a zároveň se pochlubila tím, že čeká své první miminko.

„Dnes slavím narozeniny poprvé jako máma našeho milovaného, vymodleného zázraku. Byli jsme požehnáni a neskutečně nás to těší. Já si jeden nejkrásnější dárek nosím pod srdcem a vedle druhého se každé ráno probouzím už téměř sedm měsíců, co víc si přát. Život je nádherný a já jsem vděčná Bohu za všechno, co mi denně dává,“ nechala se slyšet Dominika, jež se v lednu vdala za svého partnera Michala Jurenu.

Oba dva jsou silně věřící, a tak až do svatby nesdíleli společné lože. Sedm měsíců po svatbě se už ale těší na prvního potomka. Dominika Stará žila 7 let v USA a vystupovala po boku zvučných jmen světového šoubyznysu. Před dvěma lety se vrátila zpět na Slovensko, kde našla i vytouženou lásku. ■